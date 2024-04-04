Yolda 'selfie' çeken kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücüye ilk duruşmada tahliye

Uludağ'da ehliyetine el koyulmasına rağmen arkadaşının zinciri takılı olmayan minibüsüyle aldığı turistleri Sarıalan'a götürürken yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a (59) çarparak ölümüne neden olan Emin Ay (38), ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında “Yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık” dedi. Ay tahliye edilirken, duruşma da ertelendi.

Güncel 04.04.2024 11:02 Giriş: 04.04.2024 11:02

Güncelleme: 04.04.2024 11:05 Kaynak: DHA

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