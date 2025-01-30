Yolda yürürken kalp krizi geçiren 19 yaşındaki Emre, öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, çarşı merkezinde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Emre Bağçe (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Keşan’da bir organizasyon şirketinde çalışan Emre Bağçe, dün arkadaşlarıyla çarşıda yemek yedikten sonra dolaşmak için Hastane Caddesi’ne gitti. Bağçe, yolda yürürken bir anda fenalaştı. Özel araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre Bağçe’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Bağçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bağçe’nin cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu. (DHA)

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