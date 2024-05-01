Yolda yürüyenleri sebepsiz yere korkutup saldırmışlardı, tutuklandılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen gençleri korkuttuktan sonra saldıran 4 şahsın ifadelerine ulaşıldı. Pişman olduklarını söyleyen gençler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabaş Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti.

Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı.

İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D. (18), B.E.A. (16) , A.F.O. (22) ve B.T.İ’yı (19) gözaltına aldı.





