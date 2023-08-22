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Yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 16:03
  • Giriş: 22.08.2023 16:03
  • Güncelleme: 22.08.2023 16:03
Kaynak: İHA
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Yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü

Bursa’da direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonetin refüje girdiği kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa İzmir karayolunda Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyreden Mustafa Naci Seymen (49) idaresindeki kamyonet, kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyerlere çarparak savrulan kamyoneti görenler durumu ekiplere bildirdi. 

Olay yerine bölge trafik, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Seymen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Savcılık incelemesinin ardından cenaze Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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