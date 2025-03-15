Yoldan çıkan kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’dan Gerede istikametine giden 55 RG 372 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet, yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya uçtu. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ve yolcu ise ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.