Yoldan çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

Kayseri’de yoldan çıkarak devrilen minibüste bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes yolunda meydana gelen kazada, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.