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Yoldan çıkan minibüs Kızılırmak’a uçtu, 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.06.2025 21:47
  • Giriş: 07.06.2025 21:47
  • Güncelleme: 07.06.2025 21:47
Kaynak: İHA
Yoldan çıkan minibüs Kızılırmak’a uçtu, 4 yaralı

Sivas’ta yoldan çıkan minibüsün Kızılımak’a uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sularında Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada; Sivas istikametine gitmekte olan N.G. (39) idaresindeki 58 NP 571 plakalı minibüs yoldan çıkarak Kızılırmak’ın kıyısına uçtu. Kazada sürücü ve minibüste bulunan: E.G. (5), E.G.(8), S.G.(35) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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