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Yoldan çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 15:33
  • Giriş: 08.08.2023 15:33
  • Güncelleme: 08.08.2023 15:34
Kaynak: İHA
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Yoldan çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi 57. Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün direksiyonunu kaybettiği A.A. idaresindeki idaresindeki Chevrolet marka otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü A.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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