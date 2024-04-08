Yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoldan çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi İnebolu-Küre karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BJV 655 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Otomobil yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.