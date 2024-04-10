Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Gayza köyünde meydana geldi. Hakan D. (25) idaresindeki 78 SV 419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.