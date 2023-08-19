Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Bursa’da düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil, yan şeritteki başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu şarampole uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde seyir eden bir otomobil, başka bir otomobil tarafından sıkıştırılması sonucu şarampole uçtu. Araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan 3 kişi tedbir maksatlı hastaneye kaldırılırken, yaralıların şehir dışından gelip düğüne gittikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.