Yoldan çıkan ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yoldan çıktı.

Yol kenarındaki tarlaya girip ağaca çarparak durabilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.



Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri ilçe mezarlığı karşısında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 09 ZE 091 plakalı ticari araç sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.

Yol kenarındaki tarlaya giren araç ağaca çarparak durdu.

Kazada araç sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan şahıs yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. ihbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.