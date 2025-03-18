"Yoldan dönmek yok" mesajı verdi

CHP MYK Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına yönelik tartışmaların yanı sıra 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim de gündeme geldi. CHP’nin A Takımı, İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle ilgili gündemin, partinin yol haritasını değiştirmeyeceği görüşünde birleşti. AKP’nin amacının, “CHP’nin, diploması olmayan birini Cumhurbaşkanı adayı yapması” olduğunu kaydeden CHP’liler, “Ekrem İmamoğlu’nun diploması gerçek ve ortadadır. Diploma tartışması yürütülecek isim İmamoğlu değil, başkasıdır” dedi.

DİPLOMA TARTIŞMASI

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Hukuk kurulları ayaklar altına alınarak” İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse itiraz yoluna başvurulacak. Kampanya süreci ise olduğu gibi sürdürülecek.

ERKEN SEÇİM TALEBİ

CHP’lilerin, “İktidarın yapabileceklerini görerek, tehdit ve riskleri öngörerek” başlatılan seçim ve aday kampanyasında el yükseltilecek. İmamoğlu’nun kentlerde gerçekleştirdiği halk buluşmalarına yoğun ilgi olduğunu kaydeden CHP yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, erken seçim çağrısı da miting meydanlarından daha yüksek sesle dile getirilecek. İmamoğlu’nun İzmir’de başlayan halk buluşmalarını da değerlendiren CHP’liler, şunları söylüyor:

“Erdoğan’ı doğrudan hedef alıyor olmasını olumlu buluyoruz. Toplumda, “Erdoğan, yönetimden bağımsız bir lider’ algısı var. Türkiye’deki en temel alanlarda yaşanan sorunların asıl kaynağı aslında Erdoğan. Dolayısıyla doğrudan onun eleştirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.”

CHP’liler, “Katılımda 1 milyonu yakalarsak başarılı bir ön seçim yapmış oluruz” diyor.

NE OLACAK?

İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan tarafından hazırlanan bilgi notunda, “İptal Kararı Sonrası Hukuki Süreç Nasıl İşleyecek?” sorusuna şu yanıt verildi: “Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması şeklinde yeni bir idari işlemdir. Bu nedenle idari işleme karşı, İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacaktır. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacaktır. İstinaf incelemesi neticesinde Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz incelemesine gidecektir. Bu soruşturmanın yetki saptırması olduğu, dolayısıyla yargı tacizi olarak kategorik konumlandırılması nedeniyle de AİHS’in 18. maddesi uyarınca AYM ve AİHM’de çift şeritli başvuru yapılacaktır. Bunun yanı sıra bu sürecin adaylığı engellemeye yönelik bir hamle olması nedeniyle bu hukuksuzluğa iştirak ederek demokratik seçim sürecine müdahale eden herkes hakkında görevi kötüye kullanma suçunun yanı sıra, ‘Anayasayı Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’ suçundan da suç duyuruları yapılacak.”