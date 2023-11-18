Yollar, dakikalar içerisinde dereye döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakikalık yağış, cadde ve sokakları dereye çevirdi.



Bodrum’da güney yönlerinden esen fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi. Fırtınaya öğle saatlerinde yağış eşlik etti. 10 dakika boyunca süren sağanak yağışta görüş mesafesi oldukça düştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dakikalar içerisinde dereye döndü.

Araçlar, dereyi andıran yollarda güçlükle ilerledi. Bazı bölgelerde trafikte aksamalar meydana geldi. Yağmura cadde ve sokaklarda yakalananlar, sığınacak yer aradı.



Bodrum’da yarın kuzeyli yönlerden fırtına bekleniyor.