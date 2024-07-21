Yollar göle dönüştü, araziler zarar gördü

Haber Merkezi

Sağanak yağışlar yurdun dört bir yanında etkisini sürdürmeye devam etti. Trabzon’da önceki geceden itibaren etkili olan sağanak yağış su taşkınları ve toprak kaymalarına neden oldu. 18 ilçede irili ufaklı sel, su baskını ve heyelan meydana geldi.

Erzurum’da ise ani bastıran sağanak ve ardından meydana gelen seller, bazı yerleşim yerleriyle tarım arazilerinde zarara yol açtı. Giresun’da da önceki gece şiddetini arttıran sağanak yağışlar maddi hasara yol açtı. Yaşanan sel ve heyelanlar sonrasında Tirebolu ilçesi Köseler köyünde bir ev yıkılırken 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan Bolu’da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkilendi.