Yollar vergi kapanı
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki yolları kullanan araçlardan 2025 yılında toplanan vergi belli oldu; Yaklaşık 850 milyar TL.
Düşük gelirli yurttaş için “Vergi cehennemine” dönüşen Türkiye’de otoyolları ile devlet ve il yollarının da adeta para bastığı görüldü. Yurttaşın ulaşım hakkını kısıtlayan pahalı köprü ve yol ücretlerinin yanı sıra yollarda elde edilen KDV ve ÖTV gelirlerinin büyüklüğü de dikkati çekti.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı mali verilerine göre, otoyollarında, devlet yollarında ve il yollarında toplam 849 milyar 867 milyon 633 bin 235 TL vergi toplandı.
Bu verginin dağılımı da şöyle sıralandı:
- Tüketilen yakıttan alınan ÖTV: 136 milyar 554 milyon 158 bin TL
- Tüketilen yakıttan alınan KDV: 106 milyar 268 milyon 524 bin TL
- Motorlu taşıt vergisi: 66 milyar 937 milyon TL
- Otoyol ve köprü gelirleri KDV: 2 milyar 519 milyon 950 bin TL
- Motorlu taşıtlara ilişkin ÖTV: 537 milyar 588 milyon TL