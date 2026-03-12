Yollar vergi kapanı

Düşük gelirli yurttaş için “Vergi cehennemine” dönüşen Türkiye’de otoyolları ile devlet ve il yollarının da adeta para bastığı görüldü. Yurttaşın ulaşım hakkını kısıtlayan pahalı köprü ve yol ücretlerinin yanı sıra yollarda elde edilen KDV ve ÖTV gelirlerinin büyüklüğü de dikkati çekti.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı mali verilerine göre, otoyollarında, devlet yollarında ve il yollarında toplam 849 milyar 867 milyon 633 bin 235 TL vergi toplandı.

Bu verginin dağılımı da şöyle sıralandı: