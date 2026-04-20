Yollarda çalışma uyarısı: Birçok güzergahta trafik kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Ayaş Köprüsü'nün genleşme derzi çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametindeki ilk iki şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Van-Hakkari yolunun 71-79 kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 71-73. kilometreleri yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten çift yönlü devam ediyor.

Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 38-40. kilometrelerinde duvar çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.