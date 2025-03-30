Yollarda uzun kuyruklar oluştu

HABER MERKEZİ

9 günlük şeker bayramı tatili nedeniyle yurdun birçok nokrasında trafik yoğunluğu yaşandı. Havaalanları ve otogarlar bir gün öncesinden dolup taştı, ek seferler koyuldu. Tatili memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyenler, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Seyahatlerini arife gününe bırakanların taleplerini karşılamak için bazı otobüs firmaları ek seferler koydu.

Çevre yolunun Karadeniz Sahil Yolu ile bağlandığı bölgede de otomobiller yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Samsun-Ankara karayolu da araç yoğunluğuyla tıkandı. Öte yandan İstanbul Havalimnanı'nda dün yaklaşık bin 538 uçuş yapıldı.

BODRUM’A 10 BİN ARAÇ GİTTİ

Dünyaca turistlik ilçeleri bulunan Muğla'ya Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a dün 10 bin aracın giriş yaptığı belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri ilçenin başta ana arterleri olmak üzere giriş ve çıkışlarda denetimleri arttırdı. Öte yandan, yarımada genelinde açık olan 300'den fazla oteldeki doluluk oranının yüzde 50'yi aştığı, bayram tatili boyunca doluluk oranlarının artmasının beklendiği belirtildi.

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AFETZEDELERDEN MEZARLIK ZİYARETİ

Maraş merkezli depremlerde yıkılan kentlerde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlık ziyareti yaptı. Adıyaman’daki mezar taşlarına sarılan depremzedeler gözyaşı döktü. Mezarlıklara bırakılan kişisel eşyalarının yanı sıra mezar taşlarındaki yazılar da görenleri duygulandırdı. Hatay’ın Antakya ilçesi Narlıca mahallesindeki mezarlık da dün sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kaybeden Hataylılarla dolup taştı. Depremde ailesinden 7 kişiyi kaybeden Mehmet Yılmaz, "Şuan bir kızım var onunla birlikte yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Sabırlı olmaya çalışıyoruz. Bayram temizliğini bakımını yaptım yarın yine geleceğim" diyerek yaşadıklarını anlattı. . Bayramı buruk bir şekilde karşılayan Adanalılar, kaybettikleri sevdiklerini ve yaşadıkları acıları anarak kentteki Kabasakal Mezarlığı’na gitti.