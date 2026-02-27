Yolları 40 yıl sonra yeniden kesişti

Oyuncu Mahir Günşiray, katıldığı "Empati" programında özel hayatına ilişkin konuştu.

Son zamanlarda “aşık hissettiğini” söyleyen Günşiray, meslektaşı Hatice Aslan ile mutlu bir beraberliği olduğunu ifade etti.

Hatice Aslan’ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu belirten Günşiray, “Bir sınıf grubumuz var. Ben de hep teknem olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti” dedi.

Babasını 2008’de kaybettiğini söyleyen Mahir Günşiray, “Son yıllarında ilişkimiz daha iyiydi. Ailemdeki kayıpların bende çok büyük bir etkisi olmadı. Ta ki 26 yıllık eşim Claude Leon Günşiray’ı kanser sebebiyle kaybedene kadar. İlk kaybımı ve yasımı onun kaybıyla yaşadım” şeklinde konuştu.

2023 yılında kaybettiği eşinin ardından çok yalnız kaldığını söyleyen Mahir Günşiray, “Onunla yaşamayı öğreniyorsun” ifadeleriyle açıkladı.

Hatice Aslan da “Bambaşka Sohbetler” adlı programda ilişkilerine dair, “O zamanlar ikimizde bambaşka bir hayatın içindeydik. Biz hiç denk düşmedik. Ne dizide ne filmde ne tiyatroda hiç birlikte oynamadık. Çünkü zaten farklı şehirlerdeydik” ifadelerini kullandı.