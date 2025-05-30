Yolsuzluğa ödül Beyoğlu’na ceza

İstanbul’da 2022 yılında yapılan sözleşme ile 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmiş olan Terra Santa Manastırı’nın ‘‘amacına uygun kullanılmadığı’’ iddiasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü kararıyla tahliye edilmesi tepkileri büyüttü.

Bir yılda onlarca sergiye, açık hava sinemalarına ve kültür buluşmalarına ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediyesi’nin kültür sanat mekanı Terra Santa 16 Mayıs günü belediyeye gönderilen tebligat sonrası içindeki sergi malzemeleri ile birlikte apar topar tahliye edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4 taşınmazda Vakıflar Yönetmeliği’nin hükümlerine aykırı olacak şekilde ticari faaliyette bulunulduğunun tespit edildiğini ve taşınmazların tahsislerinin sonlandırıldığını, söz konusu binaların Yunus Emre Enstitüsü’ne tahsis edileceğini açıkladı. Terra Santa’nın tahliye edilen binalarının adı yolsuzluklarla anılan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü’ne tahsis edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, BirGün’e konuştu.

İnan Güney, BirGün’e açıklama yaptı.

10 YILLIĞINA VERİLMİŞTİ

Güney, Terra Santa’nın 12 Aralık 2022 tarihinde 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi’ne kültür ve sanat hizmeti vermek üzere tahsis edildiğini anımsatarak ‘‘Buranın içerisindeki 4 blok Beyoğlu Belediyesi’ne verilmiş. Kalan iki blok da Yunus Emre Enstitüsü’ne aitti. Bir önceki AKP’li belediye buranın içerisine bir kütüphane, sosyal tesis ve mescit açtı. Bu şekilde 31 Mart’a kadar gelindi. Herhangi bir problem olmadı, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir sıkıntı çıkarmadı. ‘Bu yapıları niye yaptın?’ diye sormadı. Ne zaman ki biz seçimi kazandık hemen akabinde 2 ay sonra bize tebligat geldi’’ dedi.

Gelen tebligatta Terra Santa’nın amacı dışında kullanıldığının iddia edildiğini kaydeden Güney, bu duruma tepki gösterdi. Güney ‘‘Bize Terra Santa içinde ‘sosyal tesis, kütüphane ve mescit açmışsınız’ deniyor. Sosyal tesis kâr amacı güden bir yer değil. Kültürel tahsis için ayrılan bütün alanlar zaten yerinde ve sergilerle orası canlı tutulmaya çalışılıyor’’ diye konuştu. Güney, şöyle devam etti: ‘‘Sorun CHP’nin 30 yıl sonra burayı kazanmasıyla başlıyor. Biz savunmamızda buranın amacına aykırı kullanılmadığını söyledik. Hatta 23-25 Mayıs tarihleri arasında Beyoğlu’nda bir ilki gerçekleştirip 1. Beyoğlu Retro Festivali’ni yapacaktık. Burayı her daim amacına uygun kullandık. Hukuki mücadelemiz sürüyor. Ayrıca bize tebligatlar hep cuma günü mesai saati bitimine yakın geliyor. 16 Mayıs Cuma günü de saat 15.30’da tebligatı getirdiler. Sorun şu ki dava devam ediyor. Yani bu kadar acele niye? Kamu hizmeti yapılırken, içerisinde Troya’nın Hazinesi fotoğraf sergisi ve müzik okuluna ait enstrüman varken tahliyeyi yapmak neden?’’

Terra Santa Manastırı, 16 Mayıs günü apar topar tahliye edildi.

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YOLSUZLUKLARLA GÜNDEME GELDİ

Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre Vakfı’na bağlı bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf, yolsuzluklarla ve sahte fatura vurgunuyla gündeme gelmişti. Vakfın 61 hayali ihale yaptığı ve bu ihaleleri “olura sunan” isimlerin vakıf başkan yardımcıları Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın olduğu ortaya çıkmıştı.

Vakfın, naylon faturalarla 400 milyon TL’lik zarara uğratıldığı, ardından enstitünün eski başkanı Şeref Ateş’in Almanya’ya firar ettiği ortaya çıkmıştı. Ateş’in, Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu öne sürülen isimleri enstitüye doldurduğu da iddia edilmişti. Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı ve 66 ülkede faaliyet gösteren vakıftaki vurguna yönelik yargı süreci başlatılmıştı. Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinin de aralarında olduğu 18 kişi de gözaltına alınmıştı. Yunus Emre Vakfı’nda beş ayda yapılan 61 ihalede 43 milyon TL’lik yolsuzluk tespit edilmişti.

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BAHANELERLE TAHLİYE

‘Davalar devam ederken yapılan tahliyeler hukuksuz" diyen İnan, Beyoğlu’nda benzer durumların Kadın El Emeği Pazarı ve Beyoğlu Kaymakamlığı içinde hizmet veren belediye ek hizmet binalarının tahliyesinde de yaşadıklarını anlattı. Güney, şöyle devam etti: "Kadın El Emeği Pazarı Yeşilçam sokakta kuruluyordu. Bu pazar, aynı yerde geçmişte de AKP’li belediye başkanı tarafından aynı sokakta kuruluyordu. O dönem izin verilen bu pazara bir gün sabaha karşı saat 4.00’te ‘İstiklal Caddesi bölgesi hassas bölge. Güvenlik gerekçesiyle kaldırıyoruz’ diyerek boşalttılar. Yürütmeyi durdurma için başvurduk. Mahkeme belediye ‘haklı’ dedi. Mahkeme kararları beklenmeden uygulanıyor. Yine kaymakamlık binamız vardı. İçinde engelliler, sosyal hizmetler şefliklerinin olduğu ve geçmiş dönem Belediye Başkanı’nın ‘Belediye’ye hizmet binası kazandırdık’ diyerek hayata geçirdiği projeyi de bizim dönemde ‘geçici vermiştik’ diyerek boşalttılar."

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BENZER POLİTİKALAR

İstanbul’un en eski belediyesi olan Beyoğlu Belediyesi’nin bir tane kendine ait kültür merkezi olmadığını söyleyen Güney "Yıllar içerisinde AKP’li belediye Beyoğlu’nun bütün gayrimenkullerini, arazilerini satmış. Terra Santa’daki mahkeme bittiğinde biz kazanacağız ve tekrar geri döneceğiz. Baskılar, kültür ve sanat faaliyetlerinin engellenmesi hükümetin şu an uyguladığı politikaların sonucu’’ dedi.