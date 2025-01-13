Yolsuzluğu ortaya çıkarana başkentin ortasında dayak

Adem Ünlü, 2018 ile 2023 yılları arasında iktidara yakınlığıyla bilinen Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Hak-İş) bağlı Özçelik-İş Sendikası’nda teşkilatlanma baş uzmanı olarak çalıştı. Ünlü, sendikadaki yolsuzluklara dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile savcılığa şikâyetlerde bulunduğu için işten atıldı.

Haksızlığa uğradığını belirterek sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan Ünlü, 30 Temmuz 2024’te de sendikanın Ankara’daki binasının önüne giderek cep telefonundan canlı yayına başladı. Yayınında başına gelenleri anlatan Ünlü’ye, sendikanın güvenliği ile çalışanları saldırdı. Darp raporu alarak sendika çalışanlarından şikâyetçi olan Ünlü ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“2018-2023 yıllarında Özçelik-İş Sendikası’nda çalıştım ve 2023 yılında haksız yere işten çıkarıldım. Özçelik-İş Sendikasında yaşanan yolsuzlukları ilgili kurumlara şikâyet ettim ve bu yüzden Sendika Disiplin Kurulu Başkanı Hayrettin Acar, Genel Başkan Yunus Değirmenci’nin öz kardeşi İlhami Değirmenci tarafından ölümle tehdit edildim. Mağdur olduğum haksızlığa karşı sesimi duyurabilmek için sendikanın karşısında Facebook’tan canlı yayın yapmak istedim. Yayın yaparken sendikanın özel güvenlik görevlisi Ersin Atalay, sendika çalışanı Tolgay, Hüseyin Eren ve Murat isimli şahıslar yanıma gelerek sendika yöneticilerinden aldıkları talimat gereğince yayını keserek gitmemi söylediler, ben de bulunduğum yerin halka açık bir yer olduğunu, yaptığımın suç olmadığını, bulunduğum yer itibariyle bana müdahale etmeye yetkili olmadıklarını, eğer yaptığımın suç olduğunu düşünüyorlarsa polis çağırabileceklerini ifade ettim. Bunun üzerine Ersin Atalay oradan ayrılmam yönünde bana bağırmaya başlayıp canlı yayın yaptığım esnada elimden cep telefonumu zorla alarak sendika genel merkezinin içine girdi…”

POLİS KAYITLARI İSTEDİ

Daha sonra da Adem Ünlü sendika binası önünde darp edildiğini anlattı. Ardından Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, sendikadan olay gününe ait kamera kayıtlarını istedi. Sendika ise emniyete gönderdiği yazıda, Ünlü’nün sendika çalışanları tarafından dövüldüğü anda kameranın çalışmadığını iddia etti.

Sendikanın Başkan Yardımcısı İbrahim Altun ile Genel Sekreteri Ahmet Çolak’ın imzalarının yer aldığı yazıda, “Genel merkezimizde gerçekleşen ve elektrik şebekesinde yaşanan arızadan kaynaklı sistem odası, server bilgi depolama sistemleri ve kapalı devre kamere güvenlik sistemleri kullanılamaz hale geldiğinden ve halen yapısal arızandan dolayı kamera kayıt sistemimiz devre dışı bulunmaktadır. 30 Temmuz 2024 günü saat 11.00 ile 12.00 sıralarında genel merkezimiz önünde yaşanan olaya istinaden amirliğinizce istenilen kamera kayıtlarının olmadığını bildiririz” ifadeleri yer aldı. Adem Ünlü ise hukuk mücadelesine devam ediyor.