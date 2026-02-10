Yolsuzluk endeksi açıklandı: Türkiye dibe doğru gidiyor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayımladığı 2025 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI), Türkiye’nin yolsuzluk algısındaki gerilemeyi ortaya koydu.

Türkiye 2025 yılında 17 basamak birden düşerek en sert gerileyen ülkeler arasına girdi.

DW Türkçe’den Pelin Ünker’in haberine göre Türkiye, 182 ülkeyi kamu sektöründeki yolsuzluk algısına göre sıralayan endekste, 31 puan alarak 124’üncü sırada yer aldı. Türkiye, bir önceki yıl açıklanan 2024 endeksinde 34 puanla 107’nci sıradaydı. Türkiye, böylece son bir yılda 3 puan kaybederek 17 basamak geriledi.

Endekste Türkiye ile aynı puanı alan ülkeler Cibuti, Moğolistan, Nijer ve Özbekistan oldu.

50 ÜLKE GERİLEDİ

Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporunda, 2012 yılından bu yana 50 ülkede kayda değer bir gerileme yaşandığına dikkat çekildi. Rapora göre en sert düşüşlerin görüldüğü ülkeler arasında Türkiye 31 puanla ilk sıralarda yer alırken, Macaristan 40 puan, Nikaragua ise 14 puan aldı. Raporda, bu tablonun demokratik gerileme, çatışmalar, kurumsal kırılganlık ve yerleşik patronaj ağlarının beslediği, bütünlüğü korumaya yönelik mekanizmalarda on yıla yayılan yapısal bir zayıflamaya işaret ettiği belirtildi. Bu gerilemelerin keskin ve kalıcı olduğu, yolsuzluğun siyasal ve idari yapılara derin biçimde yerleşmesi nedeniyle tersine çevrilmesinin son derece zor olduğu vurgulandı.

"TEMİZ" ÜLKE SAYISI SADECE 5

2025 endeksine göre, bir dönem “temiz yönetimin ölçütü” kabul edilen 80 puanın üzerinde kalan ülke sayısının on yıl önce 12 iken bu yıl 5’e düştüğü belirtildi.