Yolsuzluk iddiaları: Ankara Adliyesi'nde bu hafta iki önemli dava görülecek

BirGün\ANKARA

Bu hafta Ankara Adliyesi’nde iki önemli dava görülecek.

BirGün, 12 Aralık 2024’te “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle, 66 ülkede faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın soyulduğunu ortaya çıkardı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, vakfın kasasının tabela şirketlerden alınan naylon faturalarla boşaltıldığını belirledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, soygunun belgelerini 23 Aralık 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 2 Ocak 2025’te polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iki ayrı iddianame düzenlendi.

Sanıklar “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan yargılandıkları davada 30 Ekim Perşembe günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. Dava Ankara Adliyesi’nde, 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 09.00’da görülecek.

DHMİ BÜROKRATI CEMİL ACAR’IN DAVASI

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’a da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

“Evindeki kasada 26 kilogram külçe altın ile yüksek miktarda döviz ele geçirildiğini” belirtilen ve bürokratken gayrimenkul zengini olduğu anlaşılan Acar da 31 Ekim Cuma günü 89’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 09.30’da hakim karşısına çıkacak.