Yolsuzluk iddialarını takip ediyordu: Hindistanlı kayıp gazeteci ölü bulundu

Hindistan'da yolsuzluk iddiaları ile ilgili yaptığı haberlerle bilinen 32 yaşındaki Hindistanlı gazeteci Mukesh Chandrakar'ın cansız bedeni, Chhattisgarh eyaletindeki bir fosseptikte bulundu.

31 Aralık 2024'ten bu yana kayıp olan gazetecinin ailesi polise giderek gazeteci hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu.

Chandrakar'ın cansız bedeni, polis memurlarının cep telefonundan gelen sinyalleri izlemesi üzerine, 3 Ocak Cuma günü Bijapur kasabasında bir yol inşaat yüklenicisinin yerleşkesinde bulundu.

BBC'nin haberine göre; üç kişi, gazetecinin ölümüyle bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden ikisinin akrabaları olduğu iddiası basına yansırken, gazetecilik örgütleri, Chandrakar'ın ölümü hakkında kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı.

YOLSUZLUK İDDİALARINI HABERLEŞTİRİYORDU

Olay hakkında paylaşılan bilgilere göre, polis, Bijapur'a 2 Ocak'ta yaptığı ilk ziyarette gazetecinin izine rastlamadı. Ancak, bir gün sonra yapılan incelemede, bir badminton sahasının yakınlarında, yeni döşenmiş bir fosseptikte gazetecinin cesedi bulundu. Polisin verdiği bilgilere göre, fosseptiğin üzerine beton levhalar konulmuştu. Polis, Chandrakar'ın bedeninde saldırıya uğradığına işaret eden yaralanmalar olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda 'Bastar Junction' isimli bir YouTube kanalı da olan serbest gazeteci Chandrakar, daha çok kamuya ait inşaat projelerindeki yolsuzluk iddialarını haberleştiriyordu.

Chandrakar'ın ölümünün ardından Hindistan Basın Konseyi, bir açıklama yaparak eyalet hükümetinden 'vakaya ilişkin gerçekler' konusunda rapor talep etti. Eyalet Başbakanı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, gazetecinin ölümünü 'yürek parçalayıcı' sözleriyle tarif ederek olayı incelemek üzere özel bir soruşturma ekibi kurulduğunu belirtti.

Hindistan basınına yansıyan haberlere göre, olayla ilgili gözaltına alınan isimlerden biri de gazetecinin kuzeniydi. Baş şüphelilerden bir diğeri olan Suresh Chandrakar ise hem gazetecinin ölü bulunduğu yerleşkenin sahibi hem de gazetecinin akrabasıydı. Öte yandan, medyadaki haberlere göre, Suresh Chandrakar henüz yakalanabilmiş değil.