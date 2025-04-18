Yolsuzluk iddiası MHP teşkilatını karıştırdı: İl başkanı istifa istedi, genel merkez feshetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Özdemir hakkında usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını dile getiren MHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Sofuoğlu’nun istifası istendi.

İstifa etmeyi reddeden Sofuoğlu’nun yönetimi MHP Genel Merkezi tarafından feshedildi. Fesih kararının ardından MHP Gaziantep İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sofuoğlu’na yönelik tehdit içeren ifadeler yer aldı.

ESKİ ARABAN İLÇE BAŞKANI MUSTAFA SOFUOĞLU’NUN GERÇEK DIŞI, İFTİRA VE TEZVİRATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMAMIZDIR



Araban ilçemizde gerçekleştirilen son yerel seçimler; Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamet doğrultusunda, Cumhur İttifakı'nın… — MHP Gaziantep İl Başkanlığı 🇹🇷 (@mhp_gaziantep) April 16, 2025

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında MHP’nin adayı Mehmet Özdemir’in kazanmasıyla belediyenin MHP’ye geçtiğini hatırlatan Sofuoğlu, göreve geldikten sonra belediye yönetimiyle yaşanan sorunları il başkanlığına defalarca ilettiğini ifade etti.

Sözcü'nün haberine göre; Sofuoğlu, Belediye Başkanı Özdemir’in “çıkar ilişkilerine dayalı” faaliyetlerini durdurmak için müdahalede bulunulmasını istediğini, ancak MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik’in bu uyarılarını dikkate almadığını söyledi.

“İSTİFA ETMEDİM, FESHEDİLDİK”

Sofuoğlu, Bozgeyik tarafından MHP İl Başkanlığı’na çağrıldığını ve istifasının istendiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“İstifa etmemi istediler ama kabul etmedim. Seçimi kazanan bir teşkilatız. Hiçbir yüz kızartıcı suçumuz ya da usulsüzlüğümüz yok. Aksine uyardığımız konular nedeniyle hedef alındık. ‘İstifa etmem, genel merkez feshetsin’ dedim. Sonrasında ilçe teşkilatımız feshedildi.”

“USULSÜZLÜKLERİ DİLE GETİRDİM, TEHDİT EDİLDİM”

Sofuoğlu, belediye başkanına ilişkin yolsuzluk iddialarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından MHP Gaziantep İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından kendisine yönelik tehdit içeren açıklamalar yapıldığını belirtti. Söz konusu açıklamada Sofuoğlu’nun “kişisel menfaat beklentileri” nedeniyle teşkilata zarar verdiği, “fitne ve dedikodu” yaydığı iddia edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mustafa Sofuoğlu’na buradan açık ve son uyarımızdır: Mahalle dedikodusu diliyle sağa sola saldırmak, siyasetin değil; acziyetin göstergesidir. Bu tavırdan derhâl vazgeçmesi, şahsı adına son fırsattır.”

Bu açıklamanın ardından Sofuoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. “Yolsuzlukları dile getirdiğim için böyle oldu” diyen Sofuoğlu, “Ben il başkanını ve belediye başkanını birçok kez uyardım. Ancak rantı tercih ettiler, adaleti değil” dedi.

İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI

MHP Gaziantep İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Sofuoğlu’nun “partiden kesin ihraç talebiyle” İl Disiplin Kurulu’na sevk edildiği de belirtildi. Açıklamada ayrıca Sofuoğlu’nun sosyal medya üzerinden partinin kurumsal kimliğine ve il yöneticilerine yönelik “mesnetsiz ithamları” nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.