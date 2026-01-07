Yolsuzluk raporu hazırlamıştı: Eski Bakanlık bürokratı gözaltına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan ve tatil bölgelerindeki plajları işletmek için kurulan Turaş Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin eski genel müdürü Tayhan Şimşek gözaltına alındı.

Şimşek gözaltına alındığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tayhan Şimşek 5 Ağustos 2022 tarihinde Turaş Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’ne genel müdür olarak atanmış, yolsuzluk iddialarının yer aldığı bir rapor hazırladıktan sonra baskı gördüğünü ifade ederek 24 Aralık 2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmıştı.