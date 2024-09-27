Yolsuzluk ve rüşvetle yargılanan Eric Adams'a AKP'ye yakın vakıflar bağış yapmıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında yolsuzluk ve rüşvet dahil, 5 farklı suçlamanın yöneltildiği 57 sayfalık iddianamede Türkevi’nin ruhsatının rüşvet karşılığında verildiğine yönelik iddialar da yer alıyor.

Yapımını iktidara yakınlığı ile bilinen iş insanı İbrahim Çeçen’in CEO’su olduğu IC İçtaş İnşaat ve ABD merkezli Tishman'ın üstlendiği ve resmî açıklamalara göre 291 milyon dolara mal edilen bina, 20 Eylül 2021'de açıldı.

İddianamede, Türkevi’nin yangın yönetmeliğine uygun olmadığı, fakat buna rağmen belediyenin binaya ruhsat verdiği belirtiliyor.

Binayı teftiş etmekle görevli olan memura, “Binaya izin vermezsen, işini kaybedersin” denildiği ve tehdit edildiği öne sürülüyor. İddianamede Türkevi’nin Erdoğan’ın New York ziyaretine yetişmesi için bir Türk yetkilinin Adams’ın yardımcılarından birine “Sıra sizde” diye mesaj attığı belirtiliyor. Adams’ın da lüks hediyeler karşılığında “devreye girerek”, gerekli yasal düzenlemeleri yetiştirdiği iddia ediliyor.

İddianamede “Adams müdahale etti ve gökdelen Türk yetkilinin istediği gibi açıldı” deniliyor.

TURKEN'DEN BAĞIŞ

Ancak Adams ve AKP iktidarı arasındaki ilişki bu iddialarla sınırlı değil. AKP'ye yakın şirketleri seçim kampanyasına bağış yaptığı siyasetçiler arasında Eric Adams da vardı.

Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) kurduğu Turken Vakfı'nın Mali İşler Sorumlusu Memiş Yetim, ABD'de başkanlık seçimi için yarışan Demokrat Parti adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın seçim kampanyası için 5 bin 400 dolar bağışta bulunmuştu.

Yetim, Clinton'ın yanı sıra New York belediye başkanlığı seçimini kazanan Demokratların adayı eski polis memuru Eric Adams'ın kampanyasına da 2 bin dolar bağış yapmıştı.

Vakfın o dönemdeki Yönetim Kurulu Başkanı Behram Turan da 2019 yılında Adams'a 2 bin dolar bağış yapmıştı.

O dönem Brooklyn Bölge Başkanı olan Adams, 2021'de New York Belediye Başkanı seçilmiş ve yeni görevine Ocak 2022'de başlamıştı.