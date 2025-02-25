Yolsuzlukları haber yaptı, soruşturma başlatıldı

Haber Merkezi

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal hakkında AKP’li Midyat Belediyesi’nde yaşanan bir usulsüzlüğü haberleştirdiği gerekçesiyle “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla Midyat Belediyesi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan gazeteci Kanbal, konuya dair ifade verdi. AKP’nin ilçede 31 Mart yerel seçimleri sırasında yaptığı harcamalar ile Midyat Kültür Festivali’nde yapılan harcamaların ödemelerinin yapılmaması üzerine ortaya çıkan olayda; Belediye Başkanı Veysi Şahin’in Özel Kalem Müdürü Halil P.’nin de aralarında olduğu 4 belediye çalışanının belediye kasasından çıkardıkları yaklaşık 60 milyon TL’yi sanal paraya yatırdıkları tespit edilmişti.

Belediye içinde yapılan inceleme sonucunda paranın sanal parada kaybettikleri iddia edilmiş, bunun üzerine 4 isim görevden alınmıştı. Belediye, olayı yalanlamış ancak görevden almaların gerekçesine değinmemişti.