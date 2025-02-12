Yolsuzlukta dipte

Haber Merkezi

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2024 Yolsuzluk Algı Endeksi'ne göre Türkiye 2023'te olduğu gibi 34 puanla olumsuz konumunu sürdürdü. 180 ülkeyi sıralayan endekste 0 yolsuzluğun çok yoğun olduğu, 100 ise tamamıyla yolsuzluktan arınmış, temiz bir kamu sektörüne işaret ediyor.

DW'den Pelin Ülker'in haberine göre endekse göre Danimarka (90), Finlandiya (88), Singapur (84), Yeni Zelanda (83) bu alanda en temiz ülkeler olarak sıralanıyor. 2023 endeksinde Türkiye 34 puanla 180 ülke arasında 115'inci sırada yer almıştı. Bu sene ise aynı puanla 107. sıradan kendine yer buldu. Ancak sıralamadaki iyileşme Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele konusunda ilerleme kaydettiği anlamına gelmiyor. Bu durum, listede daha önce Türkiye'nin önünde olan Belarus, Bosna Hersek, Mısır, Tayland, Panama, Nepal, Cezayir, Sierra Leone gibi ülkelerin puan düşüşünden kaynaklanıyor.

Türkiye'nin 34 puanla yer aldığı listede aynı sırayı paylaştığı ülkeler Cezayir, Brezilya, Malavi, Nepal, Nijer ve Tayland diye sıralandı. Türkiye'nin elde ettiği bu skor, 2004'ten (32) bu yana en düşük puan olmayı sürdürüyor. 2020 endeksinde 40 puan, 2021 endeksinde 38 puan alan Türkiye, 2022 endeksinde 36 puan, 2023 endeksinde 34 puanla yer aldı.

TÜRKİYE DAHA ETKİLİ REFORM YAPMALI

Türkiye'nin de yer aldığı Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ortalama skor 35'te sabit kalırken yolsuzluk algısında genel olarak düşük seviyeler devam etti. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede daha etkili reformlar yaparak puanını yükseltmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.