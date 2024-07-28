Yolu kapatan köylülerden doğalgaz tepkisi

Düzce’de köyden geçen doğalgaz hattının kendi evlerine de ulaşmasını isteyen Bostanlık köyü sakinleri, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Bostanlık köyünde bulunan bir işletmeye doğalgaz hattı çekilmesi için çalışma yapılırken, köylüler kendi evlerine de doğalgaz hattı çekilmesini istedi. Fakat bu taleplerine olumlu yanıt alamayan köylüler, Gölyaka-Düzce bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler köylülerle yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından yolun trafiğe açılmasını sağlarken, Bostanlık köyü halkı Düzce Valisi Selçuk Aslan ile görüşmek için randevu aldı.



Köylülerden Sinan Çetin, “Doğalgaz bizim köyümüzden geçiyor. Biz bu hattan faydalanamıyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Tarlaya giden doğalgaz bizim köyümüze niye verilmiyor. Tarlada insanlar yaşamıyor ama burada insanlar yaşıyor. Bu doğalgazdan kim faydalanacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz. Hakkımızı arıyoruz. Yetkililer bu olaya müdahil oluncaya kadar biz eylemimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.