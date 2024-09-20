Yolu yurttaşın cebine yaptılar

AKP iktidarında hemen her alanda büyük hak gaspları ile karşı karşıya kalan yurttaşlar, paralı yollar nedeniyle ulaşım hakkını dahi kullanamaz hale geldi. Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken yurttaşlar, yüksek ulaşım maliyetleri ile baş başa bırakıldı.

2024 yılı itibarıyla cep yakan ücretli yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretleri 2024’ün ocak-temmuz dönemi itibarıyla iki kere zamlandı. 2024’ün ilk köprü ve otoyol geçiş ücreti zammı 1 Ocak’ta yapılırken ikinci zam kararı ise 15 Ağustos’ta alındı. FSM ve Çanakkale köprülerinin de aralarında olduğu çok sayıda köprü ve otoyolun geçiş ücretleri, yüzde 75’e varan oranlarda zamlandı.

Merkezi yönetim bütçe verileri de fahiş yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle elde edilen büyük geliri gözler önüne serdi. Yol, köprü ve tünellerden 2024 yılının ocak-ağustos döneminde elde edilen gelir, 2024 yılının aynı dönemine oranla yüzde 242,6 arttı. Ocak-Ağustos 2024 döneminde yurttaşın yol ve köprü geçişleri için ödediği para ile elde edilen toplam gelir kayıtlara, 885 milyon 363 bin TL olarak geçti.

Yurttaşı yola çıkarken iki dere düşünmek zorunda bırakan fahiş ücretlerin ardından merkezi yönetimin yol ve köprü gelirleri, 2024’ün ocak-ağustos döneminde aylara göre şöyle gerçekleşti:

• Ocak: 36 milyon 520 bin TL

• Şubat: 138 milyon 307 bin TL

• Mart: 37 milyon 191 bin TL

• Nisan: 159 milyon 94 bin TL

• Mayıs: 160 milyon 767 bin TL

• Haziran: 54 milyon 294 bin TL

• Temmuz: 153 milyon 394 bin TL

• Ağustos: 145 milyon 795 bin TL

YURTTAŞIN CEBİNE KÖPRÜ

Zamların ardından 16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla bazı yol ve köprülerde otomobiller için uygulanan tarife şöyle kaydedildi:

• Osmangazi Köprüsü: 555 TL

• Çanakkale Köprüsü: 585 TL

• İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu: 187 TL

• İstanbul-İzmir Otoyolu: 1.370 TL