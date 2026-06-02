Yolumuza aynen devam ediyoruz

CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Politika Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, “Mutlak butlan hükümden önce alınan kararları uygulamaya aynen devam edeceğiz” diyen Özel, CAO Politika Kurulu Üyeleri ile saha çalışmalarını da değerlendirdi.

Özel’in saha çalışmalarına devam edilmesi, yurttaş ile bir araya gelinerek CAO’nun çalışmalarının anlatılmasını istediği belirtildi.

Özel, CAO üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından milletvekilleriyle de gruplar halinde görüştü. Öte yandan Özel’in, “A Takımı’na” da yeni isimler eklendi. Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Yalçın Karatepe, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka ve Sevgi Kılıç, Özel’in kurmay kadrosuna girdi.

YOLA DEVAM KARARI

Özel’in CAO Üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantı, saat 11.35’te sona erdi. CHP’liler, “CAO’daki politika kurulu başkanları, görevlerine aynen devam edecek” dedi. CHP Lideri Özel’in mazbatasının iptal edilmediği gibi, partinin tüm yönetim organlarının da mazbatalı olarak görevlerine devam ettiğini kaydeden CHP’liler, “Mahkemenin tedbir kararı, yönetim organlarına etki etmedi. Hem CAO’daki politika kurulu başkanları hem de kurul üyeleri aktif olarak görevlerindeler. Tüm arkadaşlar, sahadaki görevlerine devam edecek” diye konuştu.

ÜRETMEYE DEVAM

Özel, “Kendi içimize dönüp de toplum desteğini kaybetmek istemiyoruz” diyerek saha çalışmalarının devam edeceği mesajını da verdi. CHP Lideri Özel’in de kurmaylarına, “Üretmeye devam edin. Ülkeyi yönetme iddiamızı koruyoruz” dediği ifade edildi.

CAO’DAN ÖZEL’E DESTEK

CHP’li Özel’in CAO üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra yeni dönemde izlenecek yol haritasının da konuşulduğu bildirildi. CAO üyelerinin toplantıda Özgür Özel’e destek açıklaması yaptığı da kaydedildi. Gazetecilere konuşan CHP kurmayları, Genel Merkez’e yönelik polis müdahalesi ile “Ahlaki eşiğin aşıldığını” belirterek, “Kılıçdaroğlu’nun yanındaki isimler azınlıkta kaldı. Polis müdahalesinin ardından MYK’ya girmekte dahi imtina eden isimler oldu. Özel’in yanında ise büyük bir grup var” ifadelerini kullandı.

***

“NİHAİ KARARI MAHKEME VERECEK” BEKLENTİSİ

CHP’de, seçimli olağanüstü kurultay isteminde bulunmaya yeter sayıya ulaşılması ile bundan sonra yaşanacaklar merak ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun imzaları işleme koymaması halinde konu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne taşınacak.

Mahkeme kararıyla yönetimi değiştirilen CHP’de delegeler, “Seçimli olağanüstü kurultay” yapmaya yetecek sayıya ulaştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin, “Mutlak butlan” kararı nedeniyle Eylül 2024’te yenilenen tüzük de geçerli olmayacak. CHP’de karar alma mekanizmaları, 10 Mart 2018 tarihinde kabul edilen tüzüğe göre işletilecek.

İMZA SÜRECİ

Mevcut delege sayısının bin 113 olduğu CHP’de, imza toplanması için belirtilen 15 günlük yasal sürenin tamamlanması ile süreç başlıyor. CHP Lideri Özel’in mahkeme kararıyla görevinden alınmasına tepki gösteren parti delegelerinin topladığı imzalar, seçimli olağanüstü kurultay talebinde bulunmaya yetecek sayıya ulaştı.

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?

CHP Tüzüğü, imzaların CHP Genel Merkezi’ne ulaşmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun en az 15 gün önceden çağrı yapmak koşulu ile 45 gün içinde partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmesini hükme bağlıyor. CHP Genel Merkezi tarafından olağanüstü kurultay çağrısı yapılmaması durumunda talep, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne götürülecek.