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Yolun çökmesiyle kum yüklü kamyon devrildi

Ajans Haberleri
  • 19.04.2025 16:45
  • Giriş: 19.04.2025 16:45
  • Güncelleme: 19.04.2025 16:45
Kaynak: İHA
Yolun çökmesiyle kum yüklü kamyon devrildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yolun çökmesiyle devrilen kum yüklü kamyon şoförü hafif yaralandı.
Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde kum yüklü kamyon yolun çökmesiyle devrildi. Çöken yola düşen kamyondaki kumlar yere döküldü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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