Yolun karşısına geçen aileye otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da yolun karşısına geçen aileye otomobil çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kestel ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan rampasında meydana geldi. İddiaya göre, Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Ahmet Çağrı B. (31) yönetimindeki 06 EVA 810 plakalı otomobil, yolun karşısındaki mezarlığa geçmeye çalışan Hatice Demirci ile kızı Esra K. (36) ile çocukları Irmak K. (11) ve Poyraz K.'ye (3) çarptı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hatice Demirci ile Esra K. ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi'ne, Irmak K. ve Poyraz K. adlı çocuklar ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hatice Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Ahmet Çağrı B., ifadesinin ardından adliyeye çıkarılacak. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.