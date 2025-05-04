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Yolun karşısına geçen kadına çarpıp kaçtı: Kaza anı kamerada

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 20:02
  • Giriş: 04.05.2025 20:02
  • Güncelleme: 04.05.2025 20:02
Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçen kadına çarpıp kaçtı: Kaza anı kamerada

Adana’da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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