Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı çocuk öldü
Kaynak: DHA
Aksaray'da yolun karşısına geçerken tur otobüsünün çarptığı Ahmet Yumuşak (4), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 38'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Yumuşak'a, Osman A. (46) yönetimindeki tur otobüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yumuşak, ağır yaralandı. Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Yumuşak, kurtarılamadı.
Yakınları sinir krizi geçirirken, otobüs şoförü Osman A., polis merkezine götürüldü.