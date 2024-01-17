Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Abdurrahman Derin (93), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’ndeki PTT Şubesi önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Derin’e (93), plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Savrulup başını kaldırım taşına çarpan Derin, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Derin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Abdurrahman Derin’in cenazesi otopsi için morga götürülürken, sürücü gözaltına alındı.