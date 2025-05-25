Yolun karşısına geçerken SUV araç çarptı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada SUV aracın çarptığı 46 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti.

Adapazarı-Karasu yolu Poyrazlar Tabiat Parkı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.’ye (46) M.T.U. (23) idaresindeki 35 BPV 374 plakalı SUV araç çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen 46 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, sürücü M.T.U.’yu gözaltına aldı.