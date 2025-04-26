Yolun karşısına geçmek isteyen adama ambulans çarptı

Zonguldak’ta yolun karşısına geçmek isteyen adama seyir halindeki ambulans çarptı. Ağır yaralanan yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Güngör Dursun isimli vatandaş ağır yaralandı. Kepez Mahallesi Solak yol ayrımında saat 22.30 sularında yaşanan kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Güngör Dursun’a seyir halindeki bir ambulans çarptı. İddiaya göre, kahveden çıkarak evine dönmek isteyen Dursun, yolun karşısına geçmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Dursun’a ilk müdahale olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla yapıldı. Ağır yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazaya karışan ambulansın ön camında ciddi hasar oluştuğu gözlemlendi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.