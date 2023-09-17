Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazanı anı güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde meydana geldi. Hasan D. idaresindeki otomobil, 4522 sokak girişinden aniden yola fırlayan 9 yaşındaki E.S.’ye çarptı.

Kazada yaralanan çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yapılan kontrolünde hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntüde, otomobilden inen çocuğun aracın önünden sağa sola bakmadan aniden yola çıktığı, motosikletin çarpmasından kurtulduğu ama otomobilin ise kurtaramayarak çarptığı anlar yer aldı.