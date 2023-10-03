Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı, çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde ilçenin Ayvanat Mahallesi, Siverek-Viranşehir karayolunda Y.T. (10) isimli çocuk yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada, sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir araç küçük çocuğa çarptı.

Küçük çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinleri, yoların kazılması nedeniyle yolda yürünecek kaldırımların kalmadığını ve bu gibi kazaların sık sık yaşandığını iddia ederek, duruma tepki gösterdi.