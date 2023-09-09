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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa TIR çarptı

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 10:01
  • Giriş: 09.09.2023 10:01
  • Güncelleme: 09.09.2023 10:02
Kaynak: İHA
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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa TIR çarptı

Ankara’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada TIR çarpan bir çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 4 Eylül’de Ankara’nın Bala ilçesinde meydana geldi. Sürücülüğünü B.T.’nin (53) yaptığı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

Kazanın ardından çocuğun yakınları TIR sürücüsüne tepki gösterirken, şoka uğrayan B.T. bir süre aracında hareketsiz kaldı.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen çocuğun yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. 

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