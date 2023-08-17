Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Eskişehir’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşil ışığın sönmek üzere olduğu esnada seyreden bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle başını kaputa vuran kadının burnundan kanlar geldi. Çevredeki vatandaşlar yere düşen kadının yardımına koştu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı kadını Osmangazi Tıp Fakültesi’ne kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.