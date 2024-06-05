Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Yeni Siteler Cami üzerindeki Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına motosiklet çarptı, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alaplı Yeni Siteler 100. yıl Cami nin bulunduğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına, 67 AEH 549 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken sağlık ekiplerine de haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yaralı olan yaşı kadını hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.