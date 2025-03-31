Yolunuzu terk etmeyeceğiz

HABER MERKEZİ

Kızıldere Katliamı’nda katledilen 68 Kuşağı devrimci önderleri Mahir Çayan ve dokuz yoldaşı katledilmelerinin 53'üncü yılında da anıldı.

Ankara’daki SOL Parti tarafından düzenlenen anma töreninde Çayan ve yoldaşlarını anmak için dün Karşıyaka Mezarlığı’nda bir araya gelindi. Mahir Çayan'ın mezarına yapılan yürüyüşte "O'nlar yaşıyor" pankartı açıldı. Yürüyüş boyunca sık sık “Faşizme ölüm, tek yol devrim” ve “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş” sloganları atıldı.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen burada yaptığı konuşmada, “Bütün bu mücadelelerin içinde bir kez daha bugün başımız dik geldik Mahir Çayan’ın yanına. Bir kez daha onurla geldik çünkü hiç bırakmadığımız mücadelemiz hiç terk etmediğimiz yolumuz şimdi bambaşka yere doğru gidiyor. Ve bu ülkeyi bu karanlıktan çıkaracak büyük mücadelelere adım adım ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anmaya katılan Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Hüseyin Esentürk de şöyle konuştu: “Bugün bizi yönetenler, 6’ncı Filo'yu kıble yapanlardır. Kanlı Pazar’ı yaratanlar bizi yönetiyor. Maraş’ı, Çorum’u, Sivas’ı yaratanlar bizi yönetiyor. 53 yıl sonra Mahir olmanın tam zamanıdır. Yarın için direnenlere, yarınlara gidenlere selam olsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.