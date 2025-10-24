Yolyemezler Çetesi'ne operasyon: Bahis sitelerine entegre panel sistemi kurmuşlar

İstanbul merkezli 4 ilde, kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 38 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak adlandıran bazı şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri, üçüncü kişiler adına banka hesapları üzerinden bahisten elde edilen paraları akladıkları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

1,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin örgütlü bir biçimde birbirleriyle bağlantılı hareket ettikleri, suç görüşmeleri yaptıkları, bahis sitelerine entegre panel sistemi kurdukları, "dış finans evi" olarak tabir edilen evlerde yasa dışı bahis yaptıkları ve aralarında yapılan finansal işlemlerin analizi sonucunda 1,5 milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahse ilişkin para transferleri, suç içerikli görüşmeler ve hesap hareketlerinin tespitinin yanı sıra suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyal de ele geçirildi.

Diğer delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Antalya, Bayburt ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınırken, firari zanlıların yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.