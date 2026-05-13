Yön arayışı sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve ateşkesin belirsizliği altın piyasasında yön arayışını neden oluyor. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 6 bin 877 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 960 liradan satılıyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 879 liradan tamamladı.
Altının onsu da önceki kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 4 bin 708 dolardan işlem görüyor.
DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SINIRLI
ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koyması varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkartıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" söylemesi, bölgede gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik beklentileri zayıflattı.
Trump'ın Çin ziyaretinden İran konusunda olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair umutlar bugün altındaki düşüş eğiliminin sınırlı kalmasına neden oluyor.