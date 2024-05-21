Yön tabelası devrildi: Samsun-Ordu kara yolu bir süre trafiğe kapandı

Samsun'un merkez Canik ilesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu yön tabelasının devrilmesi nedeniyle Samsun-Ordu kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Samsun Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç yön tabelasına çarptı.

Hasar oluşan kazada, devrilen yön tabelası kara yolunu araç trafiğine kapattı.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Ordu istikametinde, ekipler olay yerine güçlükle ulaştı. Araç kuyruğu nedeni ile Canik'teki şehir içi trafiği de aksadı. Sabah işe yetişmek isteyen sürücüler güçlük yaşadı.

Polis ve Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yön tabelası kenara alındı.

Trafiğe kapatılan kara yolunda ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.