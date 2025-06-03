Yön tabelasına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole girip ardından yön tabelasına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 UT 126 plakalı otomobil sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girip yön tabelasına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.