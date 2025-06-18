Yonca Sitesi davası | Müteahhit Ali Kale: Bugüne kadar bir tane binam yan yatmış

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Osmaniye'de Yonca Sitesi B Blok'un yıkılması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Ali Kale ile fenni mesul Ayhan Gedik hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Yonca Sitesi'nin inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğü'nde görev yapan Hülya İnan, Sevinç Ayşe Argun ve Rahime İyi hakkında açılan dava dosyası ise ana davayla birleştirildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka bir deprem dosyasından tutuklu fenni mesul Ayhan Gedik, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Ali Kale, Hülya İnan ve Rahime İyi ile depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Maide Gökçe Bayrak, önceki beyanlarını tekrar ederek, "Tüm bilirkişi raporları dikkate alındığında binanın birçok eksiklikle yapıldığı açıkça ortadadır. Sanıkların olası kastla cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Müşteki avukatları da sanıkların olası kastla yargılanmasını talep etti.

KAMU GÖREVLİLERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli sanık Hülya İnan, "Devlet memuruyum, inşaatın yapılması veya projesiyle ilgili bir görevim yoktur" savunmasını yaptı. Diğer sanık Rahimi İyi, "İşçi statüsünde çalışıyordum ve matbu evrakları dolduruyordum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık müteahhit Ali Kale ise savunmasında, "Ben bu memlekette 32 yıldan bu yana 4 binin üzerinde inşaat yaptım. Bugüne kadar bir tane binam yan yatmış. Burada bizim bir suçumuz yoktur" diye konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ DURUŞMA ERTELENDİ

İddia makamı, yeni bilirkişi raporunun sonucunun beklenmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.